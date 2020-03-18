В Microsoft научили искусственный интеллект управлять дроном

18.03.2020, 22:02, Новости дня

Сотрудниками из компании Microsoft была описана система машинного обучения, которая умеет сама давать верные команды дрону.

Известно, что система машинного обучения ориентируется исключительно на изображение с камер. Также она обучается при помощи симуляторов и самостоятельно ориентируется в условиях реального мира. По мнению ученых, в будущем такая система может быть использована во время поисково-спасательных миссий. Кроме этого, она умеет самостоятельно распознавать людей, которым необходима помощь.

Также искусственный интеллект отвечает за команды, которые осуществляются на основе того, что видит устройство. Система способна сопоставить визуальную информацию с правильными действиями управления. ИИ способен оперативно преобразовывать последовательность видеокадров в необходимые команды.