 

Собянин призвал перевести часть сотрудников на удаленную работу

18.03.2020, 21:53, Новости дня

Московские власти рекомендуют работодателям перевести часть сотрудников на работу из дома, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На сайте мэра столицы сообщается, что уже десятки предприятий и организаций добровольно перевели сотрудников на работу дистанционным способом.

«В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы <…> по возможности перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу», – написал мэр.

Собянин призвал работодателей не подменять дистанционное выполнение обязанностей вынужденными отпусками. Он отметил, что «удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы».

Напомним, власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Также запрещены массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.



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