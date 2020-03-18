Российские туристы застряли в Аргентине из-за коронавируса

18.03.2020, 21:53, Новости дня

Посольство РФ в Аргентине выступает за организацию нескольких челночных рейсов для вывоза российских туристов из стран Латинской Америки, сообщил глава дипмиссии Дмитрий Феоктистов. По его данным, в Аргентине трудности с возвращением на родину возникли у 68 россиян.

«С нашей точки зрения необходимы один или несколько челночных рейсов в Латинскую Америку, когда можно было бы вывезти туристов сразу из нескольких стран», – приводит слова Феоктистова РИА «Новости».

Дипломат отметил, что по состоянию на сегодняшний день в Аргентине находятся 68 российских граждан, которые испытывают трудности с возвращением на родину.

«Из них три туристические группы – 13, 9 и 4 человека, остальные – индивидуальные туристы. По людям, прибывшим в страну с нетуристическими целями, информация уточняется», – добавил он.

По словам посла, российские туристы в Аргентине рассредоточены по разным местам.

«Большинство из них находятся в Буэнос-Айресе и пригородах, 15 человек в Калафате, трое в Барилоче, трое в Ушуайе, двое в Мендосе, один в Кордобе, еще четверо на борту круизных лайнеров в аргентинских территориальных водах. Один лайнер уже стоит здесь на рейде, второй – на подходе», – отметил посол.

Из 68 россиян не менее 60 въехали в Аргентину в последние две недели, а значит должны проходить карантин согласно требованиям местных властей. Пока никто из них не сообщил о том, что болен или имеет симптомы. Посольство находится с туристами на постоянной связи.

«Ситуация под контролем, никто из наших туристов не находится в бедственном положении», – сказал Феоктистов.

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