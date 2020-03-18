Европейский коронавирус: Брюссель вымер, а Париж вводит войска

18.03.2020, 21:50, Новости дня

Число заболевших коронавирусом COVID-2019 в Бельгии за последние сутки выросло на 243 человека, общее число зарегистрированных случаев – почти полторы тысячи. Об этом заявил корреспондент ВГТРК в Брюсселе Анастасия Попова в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

По ее словам, Бельгия переходит в режим карантина.

"Закрыто все: кафе, рестораны, магазины шоколада и одежды", — отметила Попова.

В стране запрещается выходить на улицу без крайней необходимости. Граждане могут посещать продуктовые магазины и аптеки.

"Работать нужно дистанционно из дома. Те фирмы, которые не соблюдают правила безопасности, могут быть закрыты по решению правительства Бельгии", — продолжила собкор ВГТРК.

Центральная площадь Брюсселя Гран-Плас опустела, редких прохожих останавливает для проверки полиция.

"Но, в отличие от Франции, не надо заполнять никаких бланков, если вы планируете выходить из дома. То есть, здесь полностью рассчитывают на сознательность граждан", — отмечает российская журналистка.

По информации Поповой, во Франции эти меры уже не работают. Власти Пятой республики ввели жесткие ограничения на перемещение людей, денежные штрафы за нарушение карантина повышены до 135 евро.

По словам Анастасии Поповой, ситуация во Франции гораздо сложнее, чем в Бельгии.

"Там уже задействовали армию, два военных самолета транспортировали тяжело заболевших смертельным вирусом из Эльзаса в военный госпиталь, чтобы разгрузить больницы, потому что врачи уже не справляются, — рассказала она. — Это впервые в истории Франции, когда внутри страны задействованы военные самолеты".

К тому же французы просят помощи у Китая.

"Два авиалайнера с гуманитарной помощью, в которую входят медицинские маски, обеззараживающие средства, будут доставлены 18 и 19 марта во Францию, — добавляет Анастасия Попова. — "Так что ситуация далека от идеальной, а эти меры и карантин должны сработать минимум через две недели".