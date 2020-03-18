Евро дороже 90 рублей, нефть упала до уровня 2003 года

18.03.2020, 21:50, Новости дня

Нефть вернулась к уровню мая 2003 года. Стоимость майских фьючерсов на марку Brent на Лондонской бирже ICE упала на 13,3%. Бочка нефти снова стоит менее 25 долларов. Нефть WTI просела в цене еще больше. Баррель WTI потерял в цене 21,3%. Теперь западно-техасское черное золото торгуется на отметке 21,5 доллара.

Слабеет к доллару и евро на фоне очередного обвала цен на нефть и российский рубль. на рынке Forex доллар вырос до 82,77 рубля, а евро до 90 рублей 10 копеек. Курс доллара превысил 80-рублевую отметку впервые с февраля 2016 года. На Московской бирже последняя сделка дня – 80,87 рубля за доллар и 88,44 рубля за евро. Курс по доллару уперся в верхнюю планку валютного коридора, а курс евро достигал 88 рублей 72,5 копейки.

Мировые цены на нефть падают на фоне новой волны паники, которая вызвана рисками влияния на мировую экономику пандемии коронавируса COVID-19. Дополнительный риск нефтяному рынку создает возможный переизбыток сырья, который может возникнуть после отказа от сделки ОПЕК+ 6 марта.