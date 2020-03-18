 

Посольство США в Москве объяснило временное сокращение выдачи виз

18.03.2020, 21:48, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса посольство США в Москве, а также консульства США в РФ сокращают выдачу виз, однако США не ограничивают въезд российских граждан в страну, пояснили в дипмиссии.

«Заботясь о здоровье наших американских и российских сотрудников, а также посетителей посольства, в связи с пандемией вируса решено уменьшить операционную деятельность по выдаче виз», – сообщили в американском посольстве РИА «Новости».

Представительство США  также временно ограничит оказание услуг для американцев. При этом ограничений для прямых перелетов между Россией и США на данный момент нет.

Напомним, консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне с 16 марта приостановил прием граждан в связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из стран Европы, а также ввел в Соединенных Штатах общенациональный режим ЧС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Новые бизнес-седаны Genesis G80 внезапно замечены в России

14.02 / “Ювентус” сыграл вничью с “Миланом” в Кубке Италии благодаря голу Роналду на последних минутах

16.02 / “Монреаль” дома проиграл “Далласу”, ведя 3:0 по ходу встречи

19.02 / Умерла актриса “Ангелы Чарли: Только вперед” Дюбуа

11.02 / Кремль счел недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба

05.02 / Трамп в Конгрессе США обещал Гуайдо «сокрушить» Мадуро

17.02 / Раскрыта стоимость обновленной модели Skoda Rapid

11.02 / Ницой «раскрыла заговор» против украинского языка на «Евровидении»

10.02 / Нефть подешевела на опасениях за спрос из-за коронавируса

12.02 / Das Erste – спустя 5 лет Минские соглашения не провалились, но и исполнять их не спешат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска