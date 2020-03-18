Посольство США в Москве объяснило временное сокращение выдачи виз

18.03.2020, 21:48, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса посольство США в Москве, а также консульства США в РФ сокращают выдачу виз, однако США не ограничивают въезд российских граждан в страну, пояснили в дипмиссии.

«Заботясь о здоровье наших американских и российских сотрудников, а также посетителей посольства, в связи с пандемией вируса решено уменьшить операционную деятельность по выдаче виз», – сообщили в американском посольстве РИА «Новости».

Представительство США также временно ограничит оказание услуг для американцев. При этом ограничений для прямых перелетов между Россией и США на данный момент нет.

Напомним, консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне с 16 марта приостановил прием граждан в связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из стран Европы, а также ввел в Соединенных Штатах общенациональный режим ЧС.