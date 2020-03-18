Сенатор: Крымчане все больше убеждаются в правоте принятого решения

18.03.2020, 21:48, Новости дня

«Для нас, крымчан, это и День Победы, и День защитника Отечества, и Новый год, потому что с этого дня у нас началась новая жизнь», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков, говоря о значении для жителей полуострова шестилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

«Для нас это выдающееся событие. Мы иногда говорим, что день воссоединения Крыма с Россией для нас, крымчан, это и День Победы, и День защитника Отечества, и Новый год, потому что с этого дня у нас началась новая жизнь. Очень хорошая жизнь. Чем больше проходит времени с того дня, тем больше крымчане убеждаются в правоте принятого решения. За эти годы произошли грандиозные изменения, которые видно невооруженным глазом», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что благодаря воссоединению Крыма с Россией полуостров не знает войны и нищеты.

«Вернувшись в Россию, моя семья и миллионы людей живут в мире и согласии. Это самое главное! С подачи ненавистников мы узнали, что такое ограничения в воде, в электричестве. Но мы все это пережили. Если понадобится, переживем еще раз. Но, думаю, это уже не повторится», – сказал Бальбек газете ВЗГЛЯД.

Напомним, по результатам опроса ВЦИОМ, спустя шесть лет после проведения референдума в Крыму абсолютное большинство крымчан (93%) и севастопольцев (90%) положительно оценивают воссоединение с Россией.

Крым стал российским регионом шесть лет назад после референдума 18 марта, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.