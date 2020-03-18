Ученые рассказали, почему коронавирус победить сложнее его предшественника

18.03.2020, 21:32, Разное

Ученые Принстонского университета и Национального института здравоохранения рассказали, почему коронавирус победить сложнее, чем его предшественника. Устойчивость SARS-CoV-2 вызвана его живучестью на поверхностях и в аэрозолях.

При распространении микробов в естественной среде они живут в ней продолжительный срок. Воздействие окружающего пространства на новый вирус сравнили с влиянием на его предшественника – SARS-CoV-1. Последнего признают возбудителем, вызывающим атипичную пневмонию. Специалисты подвергли анализу распространение инфекции по всему миру. Изучалась практика заражения, включая изолирование пациентов. Тогда учёным удалось минимизировать эпидемию и не допустить новых вспышек с 2004 года. В настоящее время исследователи использовали небулайзерное устройство и смоделировали перемещение вирусов в воздушной среде, включая оседание на поверхностях. Они выяснили, что поражение организма происходит ещё до того, как появятся чётко выраженные симптомы, активная фаза которых наступает через две недели.

Человек ничего не подозревает и контактирует с окружающими, вместе с тем он представляет собой носителя инфекции. В воздушных аэрозолях коронавирус находится на протяжении трёх часов, на картоне – около суток, на пластике он держится до трёх дней, то же относится к нержавеющей стали.