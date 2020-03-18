Новые ограничения из-за коронавируса вводятся в Северной Америке и Евросоюзе

18.03.2020, 21:31, Новости дня

В среду стало известно о новых ограничениях на передвижение, введенных в Северной Америке и Малайзии. Евросоюз ввел запрет на въезд в страну иностранцев, поскольку правительства стран ЕС пытаются взять под контроль распространение нового коронавируса.

В то время как США объявили, что временно закроют свою границу с Канадой «для второстепенных перевозок», путешественники создали заторы на европейских пограничных пунктах, поскольку число заражений во всем мире приблизилось к 200 000, а число погибших превысило 7500 человек.

Европейские страны также закрыли свои границы для второстепенных перевозок, но многие пункты пропуска открыты для жителей европейских стран, приезжающих в соседние государства на работу, и для грузовиков, перевозящих лекарства и другие жизненно необходимые продукты и материалы.

После того, как в Малайзии количество подтвержденных случаев возросло до 790, эта страна объявила о частичной блокировке границ на две недели, что вызвало массовые пробки на пограничном мосту, который соединяет Малайзию и Сингапур.

В Китае, где в конце прошлого года началась вспышка, в среду сообщили о нескольких новых случаях заболевания.

Власти Саудовской Аравии в среду рекомендовали частным компаниям перевести сотрудников, по возможности, на удаленную работу. Люди, которые по роду деятельности должны физически присутствовать на рабочих местах, должны держаться на расстоянии друг от друга.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в среду «чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности», что дает правительству право на введение комендантского часа и карантина.

Другие страны уже предприняли такие шаги, пытаясь остановить распространение вируса.

В Италии, Испании и Франции в настоящее время введены жесткие запреты на передвижение, поскольку в этих странах зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения.

Германия с почти 9 900 подтвержденными случаями готовится к резкому всплеску заражений, после того как представитель местного Минздрава предупредил, что коронавирусом в стране могут заразиться до 10 миллионов человек.

Однако глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вейлер считает, что количество заражений может быть значительно сокращено, если сократится социальное взаимодействие между людьми. Вейлер также предупредил, что вспышка может продолжать оказывать влияние на Германию в течение двух лет.

В Бразилии, где зарегистрировано более 300 случаев заражения, агентство, которое осуществляет надзор за общественными парками, объявило об их закрытии в соответствии с рекомендациями властей для избежания скопления людей. Запрет на посещение коснулся и знаменитой статуи Христа-Искупителя – одной из визитных карточек Рио-де-Жанейро. Во вторник стало известно о первой смерти от коронавируса на территории Бразилии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус зафиксирован в 159 странах, где им заразились более 214 000 человек, из них более 8770 человек умерли. В среду власти Кыргызстана сообщили о первом случае заражения. Границы страны уже закрыты.

Китай пострадал от коронавируса больше всех других стран: там им заразились 82 000 человек. Однако в последние недели ситуация там неуклонно улучшается.

В США от коронавируса уже умерли 107 человек. Жителям Сан-Франциско уже запретили выходить из домов. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассматривает возможность введения аналогичных мер в самом густонаселенном городе страны. Во вторник вечером власти Калифорнии и Канзаса объявили, что государственные школы будут закрыты до осени.