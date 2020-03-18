В Солт-Лейк-Сити произошло землетрясение магнитудой 5,7

18.03.2020, 21:31, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в среду в городе Солт-Лейк-Сити, что привело к отключению электричества в десятках тысяч домов и закрытию аэропорта.

Эпицентр землетрясения находился к юго-западу от Солт-Лейк-Сити, между аэропортом и Большим Соленым озером. Толчок и афтершоки ощутили около 2,8 миллионов человек в радиусе около 160 км.

Как сообщил представитель Управления по чрезвычайным ситуациям штата Юта Джо Доэрти, информации о пострадавших пока не поступало.

Международный аэропорт Солт-Лейк-Сити приостановил свою работу. Из здания аэропорта и диспетчерской эвакуировали людей. Самолеты были направлены в другие аэропорты, пока власти обследовали взлетно-посадочную полосу. Полиция блокирует подъезд к аэропорту, пропуская только тех, кто встречает пассажиров.

Как заявил исполнительный директор аэропорта Билл Уайет, ущерба на взлетно-посадочной полосе выявлено не было, а терминал пострадал в основном из-за поломки трубопровода. Ожидается, что аэропорт возобновит работу в течение нескольких часов.

Есть сообщения о повреждениях в городе, однако власти рассчитывают, что ущерб не окажется серьезным. В частности, пострадала церковь в центре города.

Власти рекомендуют жителям избегать посещения центральной части города, пока оценивается ущерб.

Около 73 000 жилых и коммерческих зданий в Солт-Лейк-Сити и его окрестностях остались без электричества, однако в некоторых районах электроснабжение было быстро восстановлено, сообщает компания Rocky Mountain Power.

Это самое мощное землетрясение в штате Юта с 1992 года, когда был зафиксирован толчок магнитудой 5,9.