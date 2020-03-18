 

В Солт-Лейк-Сити произошло землетрясение магнитудой 5,7

18.03.2020, 21:31, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в среду в городе Солт-Лейк-Сити, что привело к отключению электричества в десятках тысяч домов и закрытию аэропорта.

Эпицентр землетрясения находился к юго-западу от Солт-Лейк-Сити, между аэропортом и Большим Соленым озером. Толчок и афтершоки ощутили около 2,8 миллионов человек в радиусе около 160 км.

Как сообщил представитель Управления по чрезвычайным ситуациям штата Юта Джо Доэрти, информации о пострадавших пока не поступало.

Международный аэропорт Солт-Лейк-Сити приостановил свою работу. Из здания аэропорта и диспетчерской эвакуировали людей. Самолеты были направлены в другие аэропорты, пока власти обследовали взлетно-посадочную полосу. Полиция блокирует подъезд к аэропорту, пропуская только тех, кто встречает пассажиров.

Как заявил исполнительный директор аэропорта Билл Уайет, ущерба на взлетно-посадочной полосе выявлено не было, а терминал пострадал в основном из-за поломки трубопровода. Ожидается, что аэропорт возобновит работу в течение нескольких часов.

Есть сообщения о повреждениях в городе, однако власти рассчитывают, что ущерб не окажется серьезным. В частности, пострадала церковь в центре города.

Власти рекомендуют жителям избегать посещения центральной части города, пока оценивается ущерб.

Около 73 000 жилых и коммерческих зданий в Солт-Лейк-Сити и его окрестностях остались без электричества, однако в некоторых районах электроснабжение было быстро восстановлено, сообщает компания Rocky Mountain Power.

Это самое мощное землетрясение в штате Юта с 1992 года, когда был зафиксирован толчок магнитудой 5,9.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Мини-футбол. “НорНикель” выиграл в Кубке страны у “Газпрома-Югры”

14.02 / Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой в имени сына

05.02 / Нардеп Дмитриева пришла в Верховную Раду в жакете за 47 тыс. грн

18.02 / Медведчук заявил о превращении Украины из бедной в нищую страну

14.03 / Песков констатировал отсутствие у Путина планов по визитам за рубеж в ближайшее время

08.02 / VOAэкспресс 8 февраля 2020

05.02 / Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»

15.03 / VOAэкспресс 15 марта 2020

13.03 / Мишустин распорядился профинансировать ремонт костромской больницы

03.03 / В РФ стартовали продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска