 

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату

18.03.2020, 21:30, Новости дня

Билборды, которые должны информировать граждан о голосовании по поправкам в Конституцию, разместят без даты – во все регионы пришло указание убрать дату 22 апреля из информационной продукции, сообщили СМИ со ссылкой на источник.

«Довели следующую информацию: все ситилайты (одна из разновидностей наружной рекламы), растяжки и билборды с датой 22 апреля не вывешиваются, а убираются на склад», – передает его слова РБК.

В региональные избиркомы обещали прислать макеты логотипа без дат, сказал он.

Еще несколько источников, близких к руководству регионов и к администрации президентов, подтвердили, что вся информационная продукция о голосовании будет без даты. Решение связано с тем, что дата голосования «плавающая» и еще может быть перенесена, отметил один из близких к Кремлю источников.

Отметим, что это подтверждает возможный перенос голосования по поправке к Конституции, о чем говорил президент РФ Владимир Путин.

Накануне Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля, однако заявил, что оно пройдет, только если его позволит проводить эпидемиологическая ситуация.

В среду Путин подтвердил, что в ситуации с голосованием на первом плане остается жизнь и здоровье граждан.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Кардинальная перестановка. Почему Зеленский уволил «серого кардинала» Богдана и что это означает для Кремля

26.02 / Все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре эвакуировали из-за волны «минирований»

21.02 / США захотели включить новейшие разработки РФ в ДСНВ

07.02 / У берегов Эстонии затонул российский траулер

04.02 / “У него нет яичек, и, похоже, у него есть влагалище”. Свидетельница по делу Вайнштейна рассказала о его гениталиях

13.03 / Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету

03.02 / Срок внесения предложений по изменению Конституции продлили до 14 февраля

04.02 / Перспективы победы “коммуниста” Сандерса нервируют американских инвесторов

09.02 / Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot на «Ленфильме»

23.02 / Йоханнес Бе завоевал золото чемпионата мира в масс-старте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска