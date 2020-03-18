Звезду сериала «Кадетство» задержали за нападение на врачей

18.03.2020, 21:30, Новости дня

Полицейские задержали 28-летнего актера Кирилла Емельянова, напавшего на фельдшера скорой помощи, актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам подруги Емельянова, мужчина вернулся со съемок, выпил и потерял сознание. К нему приехала бригада врачей, однако актер набросился на фельдшера, когда ему попытались оказать помощь, информирует «ТВЦ».

Медработник получил травму и написал заявление в полицию. Теперь Емельянову может грозить два уголовных дела: за избиение врача и оскорбление полицейских, приехавших на вызов.

При этом, по данным Telegram-канала Mash, вместе с Емельяновым была модель Екатерина Бобкова, которая проходила свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Теперь девушка дает показания как свидетель в связи с нападением звезды «Кадетства» на медиков.