«У нас есть преимущество» – политолог Вячеслав Никонов рассказал, как россиянам победить коронавирус

18.03.2020, 21:28, Новости дня

Число случаев заражения инфекцией в России увеличилось до 147.

Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.

«У нас, безусловно, есть огромное конкурентное преимущество, которое, я считаю, делает нас менее уязвимыми к ударам пандемии. РФ занимает первое место в мире по количеству дач и огородов, и я думаю, это позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться, самоизолироваться и в конечном счете преодолеть вирусные опасности», – сказал Никонов.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147. Из них 31 заболевание выявили в Москве. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 000 человек. В то же время количество смертей от COVID-19 перевалило за 8000. Около 100 тысяч российских туристов по всему миру не могут уехать на родину из-за ограничений, связанных с коронавирусом.