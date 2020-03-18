Мнение: Сколько в России «среднего класса»?

18.03.2020, 21:17, Разное

Путин, явно, погорячился, заявив, что больше 70% россиян – это «средний класс». Потому что «согласно методике Всемирного банка», к этому классу относят всех, у кого доходы в полтора раза превышают установленный в стране уровень бедности.

Путин рассказал, что в России МРОТ сейчас составляет 11 280 рублей, то есть для причисления к среднему классу в России необходима зарплата больше 17 тысяч рублей. Согласно исследованию зарплат от Росстата за 2019 год, к ним можно отнести 73% россиян.

Ключевая ошибка рассуждений Путина – это то, что он считает только зарплату. А одной зарплаты, чтобы причислять человека к среднему классу, мало.

«Средний класс» – это, прежде всего люди, которые практически не зависят от чиновников, которые не позволяют относиться к себе как к холопам и быдлу, у которых есть самоуважение. А таких в России, явно не 73%.

Если бы в России 73% россиян относились к «среднему классу», Путин уже давно был бы на заслуженной пенсии и не смог бы пойти на второй двухсроковый срок, объяснив это тем, что не подряд же… И уж тем более, даже не стал бы заикаться о перекраивании Конституции…

В общем, напрасно, в пропагандистском сериале «20 вопросов Владимиру Путину» президент заговорил о «среднем классе» в России.