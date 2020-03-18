 

В Кремле пообещали сдвинуть голосование по поправкам в Конституцию в случае угрозы россиянам

18.03.2020, 21:16, Новости дня

Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на более поздний срок, если ситуация с коронавирусом в РФ будет развиваться по негативному сценарию и будет угрожать здоровью россиян, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, то тогда, конечно, об этом речи идти не может. И тогда будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо, что называется», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что речь идет о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации. Ее будут объективно оценивать «по мере развития». Лично президент, подчеркнул Песков, это не может и не должен делать – оценивать ситуацию будут специалисты.

«Именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация проводить голосование или нет», – отметил Песков.

Он добавил, что «окончательное решение за президентом».

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не будет проводить голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, только если мероприятия подобного рода позволит проводить эпидемиологическая ситуация.



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