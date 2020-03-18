 

Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии

18.03.2020, 21:16, Новости дня

Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса. По словам градоначальника, в стране остались «одни трупики», об этом он сообщил во время работы внеочередной сессии Харьковского горсовета.

«В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики», – приводит слова мэра «Новости Харькова».

Ранее Кернес отказался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.

В Италии за сутки от коронавируса вылечились 1 тыс. 84 человека, число жертв составило 475 и увеличилось до 2 тыс. 978 человек

Напомним также, что из-за коронавируса в Киеве закрыли метро.



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