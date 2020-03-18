Эксперты отметили спрос на ноутбуки и софт для удалённой работы

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18.03.2020, 21:09, Разное

Эксперты проанализировали рынок электронных устройство и констатировали увеличенный спрос на ноутбуки и софт для удалённой работы. По их словам, спровоцировал его коронавирус и необходимость работать в домашних условиях.
По словам представителей компании Softline, в настоящий момент они фиксируют резкую востребованность в портативных компьютеров и ноутбуков. Российские предприниматели начали адаптироваться к новым необычным условиям, к которым не все были готовы в силу их специфичности. Ранее в целях сетевой безопасности, сотрудники трудились лишь в офисах, теперь же это затруднительно, а потому изыскиваются другие возможности осуществлять трудовую деятельность. Многие же устанавливали на рабочем месте стационарные громоздкие персональные компьютеры. Теперь все начали скупать малогабаритные устройства, а кому не хватило имеющейся на складах продукции, делают заказы, ожидая скорых поставок. Специалисты отмечают, пока точные масштабы роста спроса неизвестны, но речь идёт о трёхзначных значениях. Ещё одним следствие роста массового приобретения техники стал в больших объемах приобретаемый лицензионный софт, необходимый для работы новых устройств.

Помимо приобретения техники, растут из-за коронавируса и заказы на аренду серверных мощностей. Это оборудование также не имелось у компаний в виду своего специфического назначения, теперь же сетевые и аппаратные хранилища стали нужны многим. Есть предположение, что вскоре провайдерам придётся расширять коммуникации, поскольку нагрузка на инфраструктуру изменится, и ранее свободные линии начнут демонстрировать перебои.



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