Адвокаты Джонни Деппа предоставили доказательства, что Эмбер Хёрд ударила его дверью по лицу

18.03.2020, 21:09, Разное

Юристы звезды Голливуда Джонни Деппа поделились с судом записью разговора актёра и его экс-жены Эмбер Хёрд. В ходе диалога американская актриса подчеркнула, что ударила мужа дверью по лицу.

При этом об ударе упомянул и сам Депп, а после этого, по-видимому, получил и следующий удар. «Я получил по голове углом двери, остановился, а ты ударила вновь меня», — отметил актер. В заключении супруга извинилась перед ним, отметив, что не хотела травмировать его.

В рамках судебного заседания Эмбер Херд отметила, что инцидент произошел случайным образом, и злого умысла не было – актриса попросту хотела защититься таким образом от мужа. Узнав об этом, поклонники Деппа в очередной заявили: это очередное «признательное» доказательство, показывающее, что именно актриса была главным агрессором в семье на протяжении почти полутора лет.