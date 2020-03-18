В Xiaomi подтвердили смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition

18.03.2020, 21:09, Разное

Лу Вейбинг, генеральный директор Xiaomi, подтвердил смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition. Представитель китайской компании не сделал этого официально, но оставил “цифровой след”.

Многие ожидают презентацию топового “умного” телефона Redmi K30 Pro, но есть и те, кто верит, что у этого, и так технически серьёзного устройства, есть более мощная версия, имеющая название Zoom Edition. Пока информации о ней не имеется, но Лу Вейбинг в социальной сети Weibo опубликовал пост, сообщив, о получении нового девайса. Название его осталось в тайне, но пользователи ресурса обратили внимание на наименование модели, с которой была оставлена публикация. Как оказалось, речь шла о Redmi K30 Pro Zoom Edition. Никаких данных о технических показателях новинки нет, но следуя из имени устройства, его отличием является высококачественный объектив, поддерживающий гибридный зум, в котором сочетается цифровая и оптическая технология.

В настоящий момент неизвестно, когда производитель представит этот смартфон. Вероятно, дата релиза совпадает с представлением гаджета K30 Pro.