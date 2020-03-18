 

Кремль высказался о рухнувшей цене на нефть

18.03.2020, 21:08, Новости дня

В Кремле считают нынешний уровень цен на нефть низким, хотелось бы, чтобы стоимость была выше, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что РФ внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках, пытаясь выстроить прогнозы на ближайшее будущее и на среднюю перспективу. Исходя из этого, отметил он, РФ будет формулировать позицию по дальнейшим договоренностям с ОПЕК+.

Ранее в среду стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала до 27,9 долларов за баррель, до уровня января 2016 года. Стоимость фьючерса нефти WTI упала до 25,96 долларов за баррель, находясь на уровне мая 2003 года.



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