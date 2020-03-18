 

Мишустин поручил в короткие сроки создать ведомственные оперштабы по коронавирусу

18.03.2020, 21:08, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин поручил создать ведомственные оперативные штабы для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства.

«Федеральным органам исполнительной власти в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер создать ведомственные оперативные штабы и утвердить ведомственные планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения инфекции», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Поручение необходимо исполнить до 20 марта.

Ранее сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,8 млрд рублей на финансовую поддержку медработников, помогающим гражданам, зараженным коронавирусом.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.



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