Сотрудники региональных штабов Навального остались без работы

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18.03.2020, 21:08, Новости дня

Региональные штабы Алексея Навального продолжают закрываться по всей стране, а сотрудники ищут новую работу, при этом не зная о возможных причинах для такого решения блогера, сообщают СМИ.

Сообщество «Фонд бабла с коррупцией» опубликовало подборку нескольких объявлений о закрытии штабов в регионах страны. К примеру, 14 марта 2020 года объявили о закрытии штаба Навального в Ивановской области, пишет «Ридус».

Никто из сотрудников штаба не называет официальной причины его закрытия. У экс-руководителя штаба Александра Румянцева есть версия, что дело в сложности организации и экономических трудностях содержания большого количества штабов, а также финансовое содержание сотрудников.

«В остальных штабах регулярно наблюдается текучка кадров, штабы постоянно ищут новых сотрудников, о чем сообщают в своих соцсетях. Так, на 6 марта 2020 года функционировало 42 штаба, которые финансировались из Москвы. Из них девять с начала этого года размещали посты о поисках новых сотрудников. Им требуются разные специалисты, от SMM до координаторов. Всего с января с работы ушло по крайней мере 12 человек», – пишут авторы сообщества.

В Белгороде уже месяц безуспешно ищут дизайнера, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и Краснодаре – координатора, а в штабе в Петербурге не могут найти редактора соцсетей и расследователя.

«При этом сами сотрудники штабов регулярно ищут новую работу. Многие из них, даже продолжая работать на штаб, рассылают резюме, чтобы в скором времени сменить род деятельности», – пишут авторы сообщества, публикуя скриншоты десятков резюме с пометками в духе «предыдущее место работы – Навальный. Live».



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