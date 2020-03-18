Американцам выплатят компенсацию за коронавирус

18.03.2020, 21:06, Новости дня

Американские власти обсуждают возможность выплатить гражданам по $1 тыс., чтобы компенсировать трудности, связанные с эпидемией коронавируса. Кроме того, им предоставят отсрочку в уплате налогов и отпуск сроком в 3 месяца, отмечает Bloomberg. Отдельно правительство планирует принимать меры для стимуляции рынков и экономики.



Reuters

Администрация президента США обсуждает план, в рамках которого на борьбу с последствиями коронавируса собираются потратить до $1,2 трлн. Причём, как стало известно Bloomberg, простым американцам правительство, возможно, будет выплачивать по $1 тыс., чтобы смягчить для них экономическое бремя от эпидемии.

Так, министр финансов Стивен Мнучин, по данным источников агентства, предлагает довести помощь людям до $500 млрд. Плюс $300 миллиардов по его плану должны пойти на займы для малого бизнеса, $200 миллиардов — в стабилизационный фонд.

При этом власти предупреждают, что собираются отправлять деньги не «миллионерам», а тем, кто нуждается в них. Так что им ещё нужно будет определить адресатов помощи в зависимости от их доходов.

Сам Трамп отмечал, что он выступает скорее за введение налоговых каникул. Однако он согласился уступить своим советникам и парламентариям, которые высказываются в пользу прямых выплат.

Помимо всего прочего, американские власти постараются сделать так, чтобы биржи были открыты. Колебания на биржах и резкое падение трат потребителей показали, что властям нужно принимать меры в срочном порядке. Однако Федеральная резервная система уже исчерпала свои возможности, так что теперь нужно политикам прибегнуть к налоговым стимулам. И новости о том, что такие действия планируются, уже благотворно сказались на американских биржах.

Во вторник сенат США собирался, чтобы одобрить уже согласованный пакет мер, который включает в себя оплату анализов на вирус, компенсацию безработицы и помощь с едой. Так, там есть положение о том, что сотрудникам компаний, где работает меньше 500 человек, даётся до 3 месяцев на отпуск по болезни или семейным обстоятельствам. Его можно потратить, в том числе, на уход за детьми, оставшимися без школьных занятий.

Что же до денежных пособий, которые хочет раздать Трамп, то когда та же идея была реализована в 2009 году в разгар финансового кризиса, то весь этот процесс тогда занял два месяца. И сейчас эксперты считают, что даже если отправлять деньги всем гражданам США, это займёт несколько месяцев, а если среди них выделять тех, кто мало зарабатывает, то ещё больше. Если же люди получат эти деньги, то они тут же их и вложат: либо в оплату по кредитам и ипотеке, либо в покупку еды. Министр финансов также пообещал американцам отсрочку в уплате налогов сроком в три месяца.

Дональд Трамп призвал американцев не собираться группами более 10 человек, не ходить в рестораны и бары, а также не водить детей в школу. На данный момент в США зафиксировано более 5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, и 91 человек умер, отмечает Bloomberg.