Мнение: Болезнь для элиты

18.03.2020, 21:05, Разное



Одна из жертв коронавируса – актриса Ольга Куриленко

Ну вот – сообщается, что госпитализирован с подозрением на коронавирус директор Большого театра Владимир Урин. До этого мелькали сообщения о заболевании коронавирусом у дочки олигарха Чигиринского и еще у ряда наших более чем обеспеченных сограждан.

В восприятии нынешней инфекции мы, как и положено простым обывателям с условно высшим образованием, продолжаем находиться в плену стереотипов. А стереотипы касательно болезней у всех известно какие: “больными” традиционно считаются люди наиболее нищие, обездоленные, всякие бродяги, пришлые, бомжи и прочие. Тут нам и личный опыт подсказывает – все ведь видели тех же нищих и бомжей: какие они завшивленные, грязные, вонючие! Дурной запах бессознательно ассоциируется с “запахом заразы”, так что вердикт готов: вот они, источники опасности!

Поэтому у всех сразу под подозрение прежде всего попадают те же мигранты: в сети только и слышны сетования типа – “захожу это я в “Пятерочку”, а там на кассе узбек сидит! И прям в тюбетейке – наверняка заразу разносит; уу-у, гад!” Также слышны все более настойчивые призывы “выслать всех мигрантов”, а заодно типа и бомжей – сразу якобы и опасность “короны” снизится.

Между тем нетрудно было бы додуматься, что в случае данной конкретной эпидемии основная опасность (если вообще считать новую разновидность гриппа опасностью) идет совсем с другой стороны – не “снизу”, а “сверху”, с верхних ступеней социальной лестницы.

Говоря еще более прямо: если вы боитесь конкретно коронавируса, то вы с гораздо большей опаской должны подходить (а лучше – не подходить) не к бомжу или трудолюбивому таджику со стройки, а – к хорошо одетому, чисто выбритому, в костюме и при галстуке гражданину, только что вышедшему рядом с вами из “Мерседеса” с шофером.

То же – и в отношении женщин, конечно же: ходячая угроза – это не хабалка с рынка тетя Нюра с золотыми зубами и необъятным тазом, а стройная, со вкусом одетая, обворожительная дама с умеренным ботоксом и настоящей (!) сумочкой “Прада” в тонких ручках.

Почему? Ответ должен быть очевиден: ведь пока, как ни крути, коронавирус – инфекция, которая идет на нас из-за границы. И это при том, что Россия – страна достаточно бедная и закрытая. Времена, когда путинский “средний класс” с доходом в 17 тыс. рублей в месяц часто выезжал за рубеж, давно прошли (если и были когда-то вообще). на сегодня только 25% взрослого населения имеет загранпаспорт, 70% никогда в жизни за границу не выезжали!

Другими словами, шанс подхватить вирус на сегодня в России был только у тех, кто недавно выезжал за границу – а за границу в современной РФ ездят только особо богатые и благополучные. Вот они, собственно, и представляют собой “группу риска”. Причем ведь “элиты” у нас, как известно, особым демократизмом не отличаются, даже в метро ездить брезгуют. То есть “группа риска второго уровня” – это люди, которые так или иначе вращались с бывавшими недавно за границей в одном кругу уже в России. То есть – это опять же не бомжи и не пьяницы с вокзала. Папа-чиновник съездил в Милан, а сын-студент у него учится в МГИМО. Вывод для особо озабоченных: если справа у вас толпа бомжей, а слева – группа лощеных студентов, вы знаете, в какую сторону бежать, если хотите жить.

Отчасти, кстати, все вышесказанное объясняет, почему нынче в верхах по поводу коронавируса царит такая паника.