Космос и «пятачок»

18.03.2020, 20:59, Разное

Как уральцы относятся к переименованию улицы Терешковой.

Свыше 7700 человек из Севастополя, Костромы, Екатеринбурга и других российских городов и весей подписали петицию с требованием переименовать улицу Валентины Терешковой в небольшом уральском городке Артемовский

На улице Валентины Терешковой. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

«С большим сожалением мы констатируем, что Валентина Владимировна, хоть и не переставая быть символом успехов советской эпохи, теперь во многом олицетворяет иные ценности. В. В. Терешкова многие годы не только представляет партию «Единая Россия» в Госдуме, но и является членом Высшего совета «Единой России». Полагаем, что с учетом ее нынешней активной политической деятельности имени Валентины Владимировны Терешковой при всем уважении к ее заслугам как первой советской женщины-космонавта не следует быть увековеченным на карте нашего города», — говорится в петиции, авторы которой называют себя активистами партии КПСС Артемовского городского округа.

Повод для создания петиции, разумеется, выступление Терешковой в Госдуме про «крутить, мудрить» и, наконец, «обнулить» президентские сроки Владимира Путина.

«Все свои заслуги обнулила», — пишут люди под петицией.

Корреспондент «Новой газеты» отправился в Артемовский, чтобы узнать, как его жители относятся к идее переименования. И — едва не получил по шее; выслушал тех, кто будет голосовать за поправки, и выяснил, что петиция может быть связана с борьбой за «пятачок» — местную «хлебную» точку.

Вопросы не к ней

Два десятка серых кирпичных пятиэтажек да заметенный снегом стадион через дорогу: вот и вся улица Валентины Терешковой. Метров 700 в длину, не больше. По разбитому асфальту, прицеливаясь, чтобы не попасть тростью в трещины, идет старушка в фиолетовой длинной куртке и фиолетовой же шапке. «Анастасия Ивановна», — говорит она.

— Про переименование я что-то слышала, — важничает. — Но думаю, что не нужно этого делать.

«Во-первых, Валя — герой. Хоть и Путина предложила».

(продолжает) — А во-вторых, у нас есть куда деньги потратить: посмотрите, дорога какая, посмотрите на дворы. У нас весь год снег не убирают, а сейчас он начинает таять, и вода прямо в подвалы течет. И так каждую весну.

К Терешковой у пенсионерки «вообще претензий нет». Человек, говорит, подневольный: попросили выступить с предложением — она и выступила. К Путину — да, вопросы есть.

— Вы посмотрите, как мы обнищали. Пенсия 12 000 рублей, из них только за коммуналку — 4500. Еще 4000 — на лекарства, на остальное — ешь не хочу. Конечно, дети помогают: куда без этого? Но мне ведь перед ними стыдно: я у них хлеб отнимаю.

Голосовать за поправки в Конституцию Анастасия Ивановна не будет. Проголосует против.

Другая пенсионерка, Татьяна Боданова, со своей позицией по голосованию не определилась. Но о переименовании улицы говорит однозначно: «Глупее не придумаешь!»

Татьяна Боданова. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

— Мы за Валечку всегда радовались и переживали. Для меня это человек, совершивший подвиг. А Путин… знаете, он, может быть, и силен во внешней политике, но внутри страны у него что-то не получается. Может быть, советники плохие. Взять даже нашу семью: у внучки трое детей. Она говорит: «Баба, надо ехать куда-то, здесь работы нет». Я думаю, им говорят: «Рожай, рожай, рожай!», а ведь ничем обеспечить не могут. И город у нас… (задумывается).

— Стареет?

— Да какое стареет, лежит уже! Производство сокращается (в Артемосквом производят горно-шахтное оборудование), люди в основном заняты торговлей. Торговля тоже загибается: вчера ходила в быткомбинат — целый час простояла, проговорила с продавцом. Ни одного покупателя не было.

Наобщавшись с пенсионерками, начинаю искать людей помоложе — чтоб получить полноценный срез. Но навстречу упорно идут либо пожилые, либо школьники.

О’кей — школьники. Опрашиваю троих. Картина печальная:

ладно еще о поправках в Конституцию не слышали. Но и кто такая Терешкова не знают. Хоть и живут на улице ее имени.

Наконец, нахожу мужчину лет сорока пяти. Он стоит перед выкрашенным в розовый продуктовым магазином.

— Ты, что ли, переименовывать собрался? — начинает он агрессивно, и я понимаю, что зря подошел. — Да, да! Давайте улицей Мазепы назовем! Понравится? — не дает мне вставить ни слова. Вся пролетарская ненависть, чувствую, вот-вот будет вымещена на моей интеллигентской шее.

Из недр 2014 года в разговор врывается Украина.

— Нехрен переименовывать, короче, не дорос еще, — завершает мужик свой гневный монолог.

— Я, — говорю, — ничего переименовывать не собирался. Я вообще журналист — спросил ваше мнение.

— Журналист? — задумывается он. — Тогда извини. Чего сразу не сказал (вообще-то, сказал)?

Мужчина говорит, что, как и другие жители Артемовского, чувствует все сложности. Но альтернативы Путину сейчас нет. Разве что Рогозин и Шойгу — «мужики надежные, да и то не факт». Потому Терешкова — молодец. И поправки в Конституцию он поддержит.

За день в Артемовском я опросил 20 человек. Все они против переименования улицы. Что делать с поправками в Конституцию, большинство не определилось.

«Провокация против города»

Администрация Артемовского — скромное двухэтажное здание. Куда скромнее расположенного по соседству дома культуры «Энергетик». Приятно смотреть.

Мэр Артемовского Андрей Самочернов оказывается слишком занят, чтобы поговорить, — охранник сразу отрезает: нельзя, аппаратное совещание. Зато со спикером думы Константином Трофимовым (у него тоже аппаратное) мы встречаемся прямо в коридоре. Услышав вопрос, он решительно приглашает меня в свой кабинет. Садится за стол, берет три пакетика чая и начинает их разглаживать.

Спикер Думы Константин Трофимов. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

— К этой петиции мы не относимся всерьез, — говорит он. — Валентина Терешкова своим героическим подвигом заслужила, чтобы в ее честь называли улицы. Мы пытались найти авторов этой петиции, но не нашли. Ни партии КПСС, ни активиста Ивана Кожевникова (человек с таким именем значится автором петиции) у нас в городе нет. Спрашивали у КПРФ, выяснилось, что они эту инициативу не поддерживают. Я вообще задавался вопросом: почему в петиции говорится именно об Артемовском? Ведь во многих городах есть улица Терешковой. И считаю, что это какая-то провокация против нашего города. Есть, так скажем, заинтересованные люди, которые хотят очернить городскую администрацию.

Во время нашего разговора Трофимову звонят из пресс-службы губернатора. По тому же вопросу: требуют сформулировать позицию по петиции. Он говорит более сдержанно: ни слова про врагов администрации.

— А кто эти недоброжелатели? — спрашиваю я.

— Фамилии называть не стану. Это нужно еще доказывать. И мы работаем над этим, — заявляет он. — Завтра к нам приезжает Татьяна Мерзлякова [член рабочей группы по изменению Конституции]. Тоже будем ей объяснять, что мы против переименования.

Месть за «пятачок»?

По словам источников «Новой газеты», причиной появления петиции может быть недавний конфликт, развернувшийся вокруг остановочного комплекса на улице Ленина в центре Артемовского.

— Город искал новое здание под исторический музей. И сразу несколько предпринимателей предложили свои помещения в обмен на муниципальную собственность. В частности, на кафе «Мельница», которое находится на «пятачке», — остановочном комплексе на улице Ленина. До недавнего времени кафе управлял ГУП «Цветы», но неделю назад (как раз когда появилась петиция — И. Ж.) его передали предпринимателю Вадиму Савину. Другие бизнесмены могли обидеться на такое решение администрации.

Пятачок с «Мельницей». Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Местоположение «Мельницы» (в которой торгуют преимущественно пирожками) очень удобное: на остановке в самом центре города. Высокая проходимость. Объекты, которые предлагались взамен, были даже больше по площади, но находились не в таких удобных локациях.

Есть, впрочем, и альтернативная точка зрения: по словам наших собеседников, в Артемовском существует многолетний конфликт между главой администрации и депутатами — и петиция могла появиться из-за него.

Но может оказаться и так, что петиция действительно чисто политическая. Мне удалось найти активиста партии КПСС Андрея Хабарова. Он живет не в Артемовском, а в Екатеринбурге.

— Петицию написали наши активисты, — пояснил он. — Мы считаем, что из-за своего поступка Валентина Владимировна лишилась права на улицы, названные ее именем. При этом мы не обнуляем ее заслуги: никто не просит отобрать у нее звезду Героя. Артемовский был выбран только потому, что мы не нашли улицы Терешковой в других городах Свердловской области (корреспонденту «Новой» удалось найти такую улицу не только в Артемовском, но еще и в Красноуфимске — И. Ж.). Подписи собираем не только в интернете, но и на бумаге, — подпольно, на свой страх и риск, поэтому давать координаты людей не буду. Но могу сказать, что около семидесяти [бумажных] подписей у нас есть. В конце недели мы привезем их в администрацию города.

В администрации Артемовского меня заверили, что рассмотрят обращение жителей о переименовании и вынесут по нему отказ.

Иван Жилин

спецкор