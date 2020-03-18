Никакого домашнего режима: Пиппа Миддлтон на прогулке с подросшим сыном в Лондоне

18.03.2020, 20:54, Разное

В январе младшая сестра Кейт Миддлтон провела традиционные зимние каникулы на острове Сент-Барт, в гостиничном комплексе Eden Rock, которым владеет семья ее мужа Джеймса Мэттьюса. Компанию на острове ей составили сам Джеймс, сын Артур, родители Майкл и Кэрол Миддлтон, а также брат Джеймс с невестой. После этого, вернувшись в родной Лондон, Пиппа ушла в тень: ее редко можно было увидеть на улицах британской столицы и уж тем более на светских мероприятиях. Но иногда находится место и исключениям: так, на днях Пиппа была замечена папарацци на улицах Лондона с 1,5-годовалым Артуром. В момент, когда были сделаны эти кадры, еще не было такой сильной паники из-за коронавируса, но жителям уже рекомендовалось проводить больше времени дома. Как видим, Пиппа панике не поддалась и вышла подышать свежим воздухом с сыном.

Как известно, Пиппа – большая поклонница спорта, йоги, фитнеса и вообще разного рода активностей (прогулки и пробежки – в их числе). Здоровый и спортивный дух она формирует и в сыне, даже несмотря на его небольшой возраст. Артуру не исполнилось и года, как он уже начал посещать бассейн, занятия по йоге с мамой и даже детский тренажерный зал. Об этом Пиппа рассказывала в своей колонке для Waitrose Weekend в сентябре прошлого года:

Когда Артуру исполнилось 11 месяцев и он стал более мобильным, я пыталась придумать для него разные занятия. Мне нужно было найти что-то большее, чем просто прогулки по парку в коляске. Наш местный детский спортзал был спасением. Там большое пространство для веселья, много мягких предметов, игровых ковриков, лестниц, шаров, качелей, мини-батутов и многого другого, чтобы стимулировать и физически развивать детей. Есть групповые занятия, которые помогают развивать движение, баланс и силу, но в то же время малыши могут и просто свободно играть.

Сама Пиппа вплоть до последних недель беременности выходила в свет и не оставляла активного образа жизни – занималась растяжкой.

С наступлением девятого месяца мой живот начал ускоренно расти с каждым днем, движения становились все более неуклюжими.. У меня появились боли в спине и особенно пояснице. Бесценную помощь я получаю от растяжки, медитаций и прогулок – все это позволяет мне оставаться достаточно гибкой и лучше подготовиться к рождению ребенка. Без них я бы не чувствовала себя так хорошо, как чувствую сейчас. Главное, помнить, что та же растяжка приносит пользу только до того момента, пока вы чувствуете свою меру. Нужно быть уверенным в безопасности упражнений и подбирать их в зависимости от вашего срока беременности. После родов я продолжу заниматься растяжкой, гулять, надеюсь, это поможет мне оставаться в форме и хорошем настроении.