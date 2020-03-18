Салат с гречкой и черемшой и еще 3 рецепта с главным “суперпродуктом” месяца

18.03.2020, 20:54, Разное

Салат с черемшой и гречкой

Ингредиенты:

Гречка – 200 г

Огурец – 50 г

Огурец соленый – 50 г

Помидор – 50 г

Черемша – 50 г

Красный лук – 25 г

Чеснок – 2 зубчика

Укроп – 1 веточка

Подсолнечное ароматное масло – 25 г

Соль – щепотка

Перец – щепотка

Способ приготовления:

Отварить гречку до готовности, но не разваривать. Нарезать огурцы и помидоры кубиком, черемшу – произвольной формой. Мелко нарезать красный лук, чеснок и укроп. Смешать все овощи с гречкой. Посолить, поперчить и заправить ароматным маслом.

Рецепт подготовил шеф-повар ресторана Maer Александр Семенов.

Грибной суп с гречкой

Ингредиенты:

Грибы белые – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Гречка – 50 г

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Овощной бульон – 1 л

Растительное масло – 2 ст.л.

Укроп – 1 пучок

Перец – щепотка

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Нашинковать лук, порезать морковь и картофель на мелкие кубики. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета, затем добавить морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.

2. Налить в кастрюлю овощной бульон, довести до кипения, добавить картофель и варить семь минут, постоянно снимая пенку. Посолить и поперчить. Добавить порезанные кубиком белые грибы, обжаренный лук и морковь и варить пятнадцать минут.

3. Отварить гречку. Укроп мелко порезать. Налить суп в тарелку, добавить гречку, а сверху посыпать укропом.

Рецепт подготовил шеф-повар ресторанов “Джонджоли” Русико Шаматава.

Голубцы с гречкой и солеными груздями

Ингредиенты:

Отварная гречка – 200 г

Репчатый лук – 70 г

Чеснок – 10 г

Ароматное масло – 25 г

Соленые грузди – 300 г

Петрушка – 10 г

Тыквенное масло – 10 г

Салат фризе и лоло россо для украшения

Овощной бульон

Листья савойской капусты

Соус кимчи и свит чили

Для соуса: постная сметана, зеленый лук, укроп, лимонный сок и соус кимчи

1. Обжарьте измельченные грузди с луком и чесноком на ароматном масле. Добавьте отваренную гречку и немного овощного бульона. Сформируйте фарш, добавив в него соусы кимчи и свит чили.

2. Листья савойской капусты бланшируйте.

3. Заверните фарш в листья.

4. Смешайте все ингредиенты для соуса, предварительно измельчив зеленый лук и укроп.

5. Для подачи налейте на тарелку соус, сверху выложите голубцы. Украсьте листьями салата и полейте тыквенным маслом.

Рецепт подготовил бренд-шеф ресторана “Восход” Максим Тарусин.

Гречотто с малосольными огурцами

Ингредиенты:

Зеленая отварная гречка – 240 г

Чеснок – 1/2 зубчика

Растительное масло – 25 мл

Малосольные огурцы – 15 г

Сыр тофу – 10 г

Перец чили – щепотка

Тимьян – щепотка

Репчатый лук – 25 г

Помидоры – 30 г

Соль

Способ приготовления:

1. Для соуса соединить растительное масло с измельченным чесноком, перцем чили, специями.

2. Отварную гречку перемешать с соусом, выложить на тарелку и сверху выложить порезанные мелким кубиком малосольные огурцы, помидоры и сыр.

Рецепт подготовил шеф-повар ресторана Funny Cabany.