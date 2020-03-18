 

Салат с гречкой и черемшой и еще 3 рецепта с главным “суперпродуктом” месяца

18.03.2020, 20:54, Разное

Салат с черемшой и гречкой 

 Ингредиенты:

Гречка – 200 г
Огурец – 50 г
Огурец соленый – 50 г
Помидор – 50 г
Черемша – 50 г
Красный лук – 25 г
Чеснок – 2 зубчика
Укроп – 1 веточка
Подсолнечное ароматное масло – 25 г
Соль – щепотка
Перец – щепотка

Способ приготовления:

Отварить гречку до готовности, но не разваривать. Нарезать огурцы и помидоры кубиком, черемшу – произвольной формой. Мелко нарезать красный лук, чеснок и укроп. Смешать все овощи с гречкой. Посолить, поперчить и заправить ароматным маслом.

Рецепт подготовил шеф-повар ресторана Maer Александр Семенов.

Грибной суп с гречкой 

Ингредиенты:

Грибы белые – 200 г
Лук репчатый – 1 шт.
Гречка – 50 г
Морковь – 1 шт.
Картофель – 2 шт.
Овощной бульон – 1 л
Растительное масло – 2 ст.л.
Укроп – 1 пучок
Перец – щепотка
Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Нашинковать лук, порезать морковь и картофель на мелкие кубики. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета, затем добавить морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.

2. Налить в кастрюлю овощной бульон, довести до кипения, добавить картофель и варить семь минут, постоянно снимая пенку. Посолить и поперчить. Добавить порезанные кубиком белые грибы, обжаренный лук и морковь и варить пятнадцать минут.

3. Отварить гречку. Укроп мелко порезать. Налить суп в тарелку, добавить гречку, а сверху посыпать укропом.

Рецепт подготовил шеф-повар ресторанов “Джонджоли” Русико Шаматава.

Голубцы с гречкой и солеными груздями

Ингредиенты:

Отварная гречка – 200 г
Репчатый лук – 70 г
Чеснок – 10 г
Ароматное масло – 25 г
Соленые грузди – 300 г
Петрушка – 10 г
Тыквенное масло – 10 г
Салат фризе и лоло россо для украшения
Овощной бульон
Листья савойской капусты
Соус кимчи и свит чили

Для соуса: постная сметана, зеленый лук, укроп, лимонный сок и соус кимчи

1. Обжарьте измельченные грузди с луком и чесноком на ароматном масле. Добавьте отваренную гречку и немного овощного бульона. Сформируйте фарш, добавив в него соусы кимчи и свит чили.

2. Листья савойской капусты бланшируйте. 

3. Заверните фарш в листья.

4. Смешайте все ингредиенты для соуса, предварительно измельчив зеленый лук и укроп.

5. Для подачи налейте на тарелку соус, сверху выложите голубцы. Украсьте листьями салата и полейте тыквенным маслом.

Рецепт подготовил бренд-шеф ресторана “Восход” Максим Тарусин.

Гречотто с малосольными огурцами

Ингредиенты:

Зеленая отварная гречка – 240 г
Чеснок – 1/2 зубчика
Растительное масло – 25 мл
Малосольные огурцы – 15 г
Сыр тофу – 10 г
Перец чили – щепотка
Тимьян – щепотка
Репчатый лук – 25 г
Помидоры – 30 г
Соль

Способ приготовления:

1. Для соуса соединить растительное масло с измельченным чесноком, перцем чили, специями.

2. Отварную гречку перемешать с соусом, выложить на тарелку и сверху выложить порезанные мелким кубиком малосольные огурцы, помидоры и сыр.

Рецепт подготовил шеф-повар ресторана Funny Cabany.



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