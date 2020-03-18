«Победа» не получила разрешение на вывоз россиян из Черногории

18.03.2020, 20:53, Новости дня

Лоукостер «Победа» в среду не получил разрешение от властей Черногории на вылет рейса из Тивата в Москву с российскими гражданами, говорится в сообщении компании.

«Отношение властей Черногории к россиянам просто нельзя назвать иначе, как издевательство. Сегодня почти 400 человек должны были вернуться домой. Но этого не случилось, потому что до сих пор нам не выдали разрешения на выполнение рейсов. Два самолета и два экипажа «Победы» сейчас во Внуково и готовы в любую минуту вылететь в Черногорию за нашими клиентами», – передает ТАСС слова гендиректора лоукостера Андрея Калмыкова.

Ранее представитель Росавиации сообщил, что Черногория выдала разрешение пока только на один чартерный рейс с российскими гражданами.

Власти Черногории одобрили вылет части россиян, которые находятся в этой стране из-за мер против коронавируса. В МИДе сообщили, что за россиянами готовы вылететь три самолета.

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