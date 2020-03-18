 

«Победа» не получила разрешение на вывоз россиян из Черногории

18.03.2020, 20:53, Новости дня

Лоукостер «Победа» в среду не получил разрешение от властей Черногории на вылет рейса из Тивата в Москву с российскими гражданами, говорится в сообщении компании.

«Отношение властей Черногории к россиянам просто нельзя назвать иначе, как издевательство. Сегодня почти 400 человек должны были вернуться домой. Но этого не случилось, потому что до сих пор нам не выдали разрешения на выполнение рейсов. Два самолета и два экипажа «Победы» сейчас во Внуково и готовы в любую минуту вылететь в Черногорию за нашими клиентами», – передает ТАСС слова гендиректора лоукостера Андрея Калмыкова.

Ранее представитель Росавиации сообщил, что Черногория выдала разрешение пока только на один чартерный рейс с российскими гражданами.

Власти Черногории одобрили вылет части россиян, которые находятся в этой стране из-за мер против коронавируса. В МИДе сообщили, что за россиянами готовы вылететь три самолета.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «взятых в заложники» российских туристах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Арахамия заявил, что драки в Раде делают “Слугу народа” сплоченее

06.02 / Миллионер предложил бездомным ночевать в мусорных контейнерах

18.02 / Жертвы кущевских бандитов попросили защиты у генпрокурора

20.02 / МВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее

07.03 / Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

07.02 / Вопрос дня: Когда пресная вода станет новым золотом?

03.02 / Цена на нефть упала до 13-месячного минимума из-за коронавируса

04.03 / “Стратегический запас”: что надо иметь дома на случай эпидемии коронавируса

02.02 / Новак Джокович – восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии

12.03 / Совет Федерации одобрил закон о признании украинцев и белорусов носителями русского языка без экзамена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска