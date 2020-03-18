В ЛНР рассказали о мерах по противодействию коронавирусу

18.03.2020, 20:53, Новости дня

«На данный момент фактов заболеваний коронавирусом в республике нет. Инфицированных тоже нет», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник. В то же время он сообщил о проблемах пенсионеров, многие из которых перестали получать украинскую пенсию.

«Российская Федерация предоставила ЛНР экспресс-тесты на выявление коронавируса. У нас есть необходимый запас лекарств», – сказал Мирошник.

Он напомнил, что на прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. В частности, в двух клиниках, одна из которых находится в Луганске, а другая в его пригороде, появились специальные инфекционные боксы. На всех входах в республику дежурят медики, которые тестируют людей на наличие вируса. «Еще месяц назад было дано распоряжение о том, что все люди, которые возвращаются из потенциально опасной зоны, в основном из Китая и стран Азии, сразу попадают в двухнедельный карантин. Это количество не превысило двадцати человек», – сказал собеседник.

По его словам, жители с пониманием отнеслись к режиму повышенной готовности, потому что на протяжении последних шести лет ЛНР находится на военном положении. «У нас действует комендантский час, есть блокпосты, проводятся проверки при въезде и выезде из Луганска, на крупных магистралях. Поэтому повышенная готовность сильно не ужесточает режим. Да, определенные опасения из-за коронавируса есть, но как таковые факты его присутствия на территории республики не зафиксированы», – заверил Мирошник.

Он добавил, что ситуация с поставкой продуктов тоже не вызывает опасений, однако были «небольшие проблемы» с дефицитом гречки, так называемая гречкагейт. «Но никаких других проблем с наличием круп и прочих товаров нет», – сказал советник главы ЛНР.

В то же время у жителей ЛНР возникли проблемы с получением пенсий от Украины. С 16 марта Киев ввел ограничения для людей без постоянной прописки на украинской территории. Пенсионеров не пропускают на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

«В ЛНР это один переход – «Станица Луганская». В то же время есть заявления украинских чиновников о том, что Украина пойдет на процедуру снятия идентификации для пенсионеров на период эпидемии. Это та унизительная процедура, когда десятки тысяч людей гоняют каждые 59 дней на ту сторону и обратно. Это касается пожилых людей, многим из которых больше 70 лет и им тяжело передвигаться. Из 1 млн 100 тыс. пенсионеров около 700 тысяч перманентно не получают пенсию из-за этого, им блокируют счета. Эти люди всю жизнь платили деньги в украинский пенсионный фонд, а сегодня их под любыми предлогами лишают возможности этих выплат», – подытожил Мирошник.

Накануне в ЛНР началось производство по изготовлению защитных масок. Как сообщил первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин, процесс налажен на Алчевском швейном объединении. В день в среднем будут изготавливать 2 тысячи масок. В последующем планируют нарастить производство и привлечь к этому процессу швейное объединение города Брянки.