Захарова назвала поведение Черногории безответственным

18.03.2020, 20:53, Новости дня

Черногория повела себя безответственно в ситуации с разрешением на вылет россиян из страны после прекращения транспортного сообщения из-за коронавируса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это должно стать для всех уроком, как в сложный момент для всего мира, гуманитарный момент страна себя ведет безответственно. Не как государство, а как какое-то просто образование. И это должно стать примером того, как действовать нельзя», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Представитель МИДа подчеркнула, что «мы видели многое, что сегодня проявил коронавирус».

«А он проявил отсутствие ответственности, бездушие, отсутствие какого-то человеческого понимания и человеческих отношений. Мы видели это на примере целого ряда случаев, но то, что позволяет себе Черногория и позволяла – это, конечно, переходит все пределы, потому что речь идет о государстве. Не о тех людях, которые частным образом свои эмоции выражают, а государстве, которое несет на себе ответственность», – добавила она.

Ранее власти Черногории выдали разрешение на выполнение только одного чартерного рейса с российскими гражданами, которые хотят вылететь из Тивата, однако лоукостер «Победа» в среду не получил разрешение на вылет рейса в Москву с россиянами.

Напомним,Совфеде заявили, что власти Черногории по сути взяли российских граждан в заложники. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию критической.

До этого лоукостер «Победа» сообщил, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата – Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.