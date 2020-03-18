Мнение: О спасительном средстве от коронавирусной инфекции

18.03.2020, 20:50, Разное

Так и хочется написать «Эврика» Молния!

Вопреки мрачным прогнозам пессимистов, что лекарства от CoVID-19 могут появиться через полгода-год, а вакцина – через год-два, реальность оказалась намного непредсказуемей. И молчать об этом нельзя: тысячи людей по всему миру нуждаются в эффективном лечении, а десятки миллионов – в лучике надежды.

Хотя у БигФармы может быть совершенно иное мнение.

Итак, вот хорошая #новость.

Представители государственных исследовательских учреждений Китая утверждают, что разработанное в Японии компаенией Toyama Chemical противогриппозное средство «Авиган» эффективно для лечения пациентов, инфицированных новым коронавирусом. Директор Китайского национального центра развития биотехнологий Чжан Синьминь, на пресс-конференции во вторник официально заявил, что разработанный в Японии препарат был признан эффективным в клинических испытаниях двумя независимыми медицинскими организациями. Он подчеркнул, что лекарство действует на симптомы, связанные с коронавирусом, включая пневмонию, и не имеет явных побочных эффектов.

Г-н Чжан Синьминь сообщил, что тесты проводились в городах Ухань и Шэньчжэнь и в них приняли участие 240 и 80 пациентов соответственно. Те, кому давали лекарство, излечились в среднем через 4 дня, в то время как людям из контрольной группы, не получавшим японского противовирусного препарата, потребовалось для выздоровления в среднем 11 дней. Исследование также показало улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, которым давали лекарство. В связи с этим «Авиган», также известный как Фавипиравир рекомендуется для использования в качестве средства борьбы с новым вирусом.

Ранее этот препарат тестировался против гриппа, но не зарекомендовал себя эффективным. А вот против семейства #коронавирус­ов он оказался, по предварительным данным, успешным. Считается, что механизм его действия связан с селективным ингибированием вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы. Впрочем, это уже медицинские дебри…

Китайская компания, которая купила лицензию на изготовление препарата у японских разработчиков, в прошлом месяце уже получила одобрение правительства Китая на серийное производство противовирусного лекарства. Остаётся подождать результатов.

А вот вопрос на засыпку: когда результаты появятся, успокоят ли они людей и #рынки?