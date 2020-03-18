 

Мнение: О спасительном средстве от коронавирусной инфекции

18.03.2020, 20:50, Разное

Так и хочется написать «Эврика» Молния!

Вопреки мрачным прогнозам пессимистов, что лекарства от CoVID-19 могут появиться через полгода-год, а вакцина – через год-два, реальность оказалась намного непредсказуемей. И молчать об этом нельзя: тысячи людей по всему миру нуждаются в эффективном лечении, а десятки миллионов – в лучике надежды.

Хотя у БигФармы может быть совершенно иное мнение.

Итак, вот хорошая #новость.

Представители государственных исследовательских учреждений Китая утверждают, что разработанное в Японии компаенией Toyama Chemical противогриппозное средство «Авиган» эффективно для лечения пациентов, инфицированных новым коронавирусом. Директор Китайского национального центра развития биотехнологий Чжан Синьминь, на пресс-конференции во вторник официально заявил, что разработанный в Японии препарат был признан эффективным в клинических испытаниях двумя независимыми медицинскими организациями. Он подчеркнул, что лекарство действует на симптомы, связанные с коронавирусом, включая пневмонию, и не имеет явных побочных эффектов.

Г-н Чжан Синьминь сообщил, что тесты проводились в городах Ухань и Шэньчжэнь и в них приняли участие 240 и 80 пациентов соответственно. Те, кому давали лекарство, излечились в среднем через 4 дня, в то время как людям из контрольной группы, не получавшим японского противовирусного препарата, потребовалось для выздоровления в среднем 11 дней. Исследование также показало улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, которым давали лекарство. В связи с этим «Авиган», также известный как Фавипиравир рекомендуется для использования в качестве средства борьбы с новым вирусом.

Ранее этот препарат тестировался против гриппа, но не зарекомендовал себя эффективным. А вот против семейства #коронавирус­ов он оказался, по предварительным данным, успешным. Считается, что механизм его действия связан с селективным ингибированием вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы. Впрочем, это уже медицинские дебри…

Китайская компания, которая купила лицензию на изготовление препарата у японских разработчиков, в прошлом месяце уже получила одобрение правительства Китая на серийное производство противовирусного лекарства. Остаётся подождать результатов.

А вот вопрос на засыпку: когда результаты появятся, успокоят ли они людей и #рынки?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / «Мутант ведет себя как опасный вирус, но он локальный»

06.02 / Hyundai протестировала новую модель Santa Fe

05.03 / Мнение: А Баба Яга против!

22.02 / Мнение: Француз какой-то

08.03 / На концерте в Орле Ольга Бузова поздравила зрителя с днём рождения

03.02 / В годовщину ухода Децла фанаты вспомнили его предсказания собственной смерти

05.02 / Люди склонны меньше уделять времени правильному питанию и физической активности после начала приема лекарственных средств

05.02 / Из российских магазинов может исчезнуть чеснок

10.02 / Мнение: Обреченный лайнер?

08.02 / Златоустьев огонь: 9 февраля верующие вспоминают новомучеников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска