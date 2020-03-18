 

Путин пообещал поддержку форума «Таврида» российскими властями

18.03.2020, 20:48, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя пообещал поддержку форуму «Таврида».

«Хочу вам пожелать успехов, поблагодарить вас за эту работу. И дальше будем вас поддерживать», – передает его слова ТАСС.

Так он ответил одной из участниц встречи, которая пригласила его посетить площадку форума в 2020 году.

«Очень важно, чтобы у молодых людей, работающих в сфере творчества, был такой магнитик в виде той площадки, которую вы обустраиваете, на которой они могут себя показать, других посмотреть, обменяться знаниями, опытом, что-то вместе придумать, создать какие-то творческие союзы, коллективы», – сказал президент.

Он подчеркнул, что власти будут поддерживать такие проекты с удовольствием.

С инициативой проведения на полуострове молодежного форума «Таврида» в апреле 2014 году выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Путин поддержал это предложение. Мероприятие под названием Международный молодежный форум «Таврида» прошло 10-20 августа того же года под Севастополем. Его провел ОНФ при поддержке Росмолодежи и общественной организации «Опора России». Для 1,7 тыс. участников был разбит палаточный лагерь, форум имел историко-патриотическую направленность. В 2015 году «Таврида» получила статус всероссийского молодежного образовательного форума. К 2022 году планируется открыть стационарный круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».



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