 

Израиль и Палестина примирились благодаря коронавирусу

18.03.2020, 20:48, Новости дня

Власти Израиля и Палестины договорились создать совместный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом, на время забыв о политических разногласиях, сообщила газета The Jerusalem Post.

Детали соглашения не уточняются, информирует РЕН ТВ со ссылкой на израильское издание.

«Наши общие границы не оставляют места для сомнений: нужно принять жесткие меры и сотрудничать на высшем уровне, чтобы предотвратить распространения вируса», – говорится в заявлении палестинской стороны.

Чиновник сообщил, что Израиль направил 200 тестов на коронавирус в министерство здравоохранения Палестины, а арабов, у которых заподозрили заболевание, доставили в израильские больницы.

Израильское Минобороны также подтвердило информацию о создании оперштаба.

В субботу власти Израиля запретили собрания с участием более 10 человек, также страна одной из первых ввела правило двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну. В Израиле закрыты университеты и большинство школ.



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