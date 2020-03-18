Голосование по Конституции могут провести на дому

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18.03.2020, 20:40, Новости дня

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции будет проводиться со всеми мерами предосторожности из-за коронавируса или будет перенесено, если организовать его 22 апреля не позволит эпидемиологическая обстановка.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя проинформировал сограждан президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что, если эпидемиологическая обстановка позволит, голосование будет проводиться с соблюдением всех санитарных предосторожностей, которые должны быть в подобной ситуации – с использованием средств защиты и на определенном расстоянии друг от друга.

Президент напомнил, что голосовать можно будет и из дома. По его словам, 17 марта он обсуждал эти вопросы с главой Центризбирком РФ Эллой Памфиловой.

Глава государства также сообщил, что во Франции, где ситуация с коронавирусом сложнее, чем в России, не отказались от проведения выборов.

Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ, по которому общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля 2020 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией. На сегодняшний день в более чем 130 странах мира инфицированы более 208 тысяч человек, выздоровели почти 83 тысячи, умерли более 8 тысяч.



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