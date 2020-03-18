Битва с макаронами и гречкой закончена: коронавирус не смог вызвать дефицита товаров

18.03.2020, 20:40, Новости дня

Авиакомпании и туроператоров банкротить не будут. С таким предложением выступило правительство. Какие еще меры поддержки экономики будут применяться? Это налоговые каникулы, а также отсрочка уплаты страховых взносов до 1 мая. Эти меры будут распространятся на все компании из сферы туризма и авиаперевозок. Также российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать ко второму чтению поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Они введут упрощенную бесплатную процедуру внесудебного банкротства граждан с низким уровнем доходов.

Среди других поручений премьера — выделение 11,8 миллиарда рублей на дополнительную оплату труда медиков, занятых в антикоронавирусных мероприятиях. Ведомствам поручено отказываться от большей части выездных проверок бизнеса, если они не связаны с риском нанесения ущерба потребителям. Утвердило правительство 18 марта и новые правила оплаты карантинных больничных листов.

Еще правительство ведет работу с торговыми сетями, чтобы те не завышали цены. Минпромторг договорился с торгсетями о стабильных ценах на продукты. В ведомстве ожидают снижения ажиотажного спроса на продукты питания в Москве к концу этой недели или к середине следующей. В Минпромторге уверяют, что благодаря импортозамещению, в РФ достаточно своего продовольствия, импорт поступает в плановом режиме и никаких сбоев нет.

"Достаточное количество социальнозначимых товаров сегодня находится и на складах, и в распределительных центрах всех наших торговых сетей. То есть, никаких проблем с перебоем поставок нету. Есть только одна проблема: в связи с таким повышенным спросом со стороны населения этот товар не успевают подвозить. Просто логистика стала сложнее, потому как спрос увеличился в несколько раз", — пояснил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Еще с 17 марта на таможне начал действовать "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, которые закупают торговые сети. В этот список входит 47 наименований товаров, в том числе молочные продукты, вода, хлеб, мясо, рыба, яйца, сахар, крупы, чай, макароны, картошка, яблоки, детские смеси, а также бытовая химия, туалетная бумага и детские подгузники.

В продуктовом на Лубянке зачем-то смели всю гречку. Потом макароны. Утром полки заполнились вновь.

"Можете обратить внимание — полки все заполнены. Все есть у нас в наличии. Весь ассортимент первой необходимости присутствует", — поясняют продавцы.

Сыпучку, как говорят продавцы, раньше обновляли раз в неделю, а теперь вынуждены три раза в день. И все равно раскупают быстрее. А еще берут тушенку и вообще все продукты с длительным сроком хранения. Из-за этого подмосковные склады перешли на круглосуточный график работы. И рук не хватает.

"Сейчас участились случаи выхода на работу на дополнительное усиление. Раньше работали в своем графике — 3/2. Сейчас работаем — 4/1. Это из-за того, что рост выходит на больший объем", — добавляет складской работник Александр Гузлов.

Больше 80 видов тушенки, а еще скумбрия, килька плюс трехэтажные штабеля круп и муки. Продуктовые фуры в российскую столицу уходят каждый час и график контролируется почти так же строго, как расписание поездов.

"Товарного запаса конкретно на нашем складе — минимум на 2-3 месяца по основным продуктам питания. По всей компании — более чем на полгода продуктов всегда хватит", — уверен директор склада Артем Гукасян.

Разрухи в стране нет, как нет карантина и чрезвычайной ситуации. Ажиотажный спрос начал затухать, но многие все еще по инерции скупают продукты, чтобы пореже ходить в магазин.

– Все-таки мы стараемся не поддаваться панике, — заверяют покупатели.

– Планируете закупаться?

– В зависимости от ситуации, пока что не нервничаю. Паники нет, карантин ( по коронавирусу COVID-19) не вводят, заниматься самоизоляцией, когда это не системно, не вижу смысла.

По статистике Минсельхоза, 90% всех продуктов первой необходимости в наших магазинах — уже много лет только российского производства.

В Нижнем Новгороде море сосисок, колбас, гигантские туши и фарш.

"Мы все заявки наших клиентов выполняем на сто процентов. Мы работаем на мясе нижегородских производителей. И все мясо, которое мы закупаем, не имеет отношения к заграницам и не завозится с других стран", — подчеркивает исполнительный директор Чернышихинского мясокомбината Любовь Кашина.

А гречки в РФ вообще на 4 года, сообщают крупнейшие ретейлеры. В Ростове-на-Дону овощей и фруктов хватит с запасом до нового сезона. И цены остаются на прежнем уровне.

"Цены на продукты питания подниматься не будут. И основной аргумент наших жителей, к сожалению, связан с тем, что они впрок покупают продукты, полагая, что будут расти цены", — делится опасениями россиян директор Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

В Туле, Тамбове, Томске, Иркутске, Новосибирске и Калининграде бытовой химии и антисептиков — на полтора года. Ограничений на количество продуктов для дезинфекции, борьбы с простудой и гриппом тоже нет.

Эта битва покупателей с макаронами и туалетной бумагой уже вошла в историю ретейла. Это может быть болезненный удар по самолюбию и менталитету, когда понимаешь, что все было бесполезно, особенно сидя на нескольких мешках всех этих запасов, которые теперь придется использовать ближайшие несколько лет.

В Минпромторге уверяют, что ситуация с дефицитом медицинских масок в аптеках и магазинах скоро выправится. Если раньше на маски был спрос 400 тысяч в год, то сейчас — десятки и сотни миллионов. В ближайшее время будет налажено их производство в России.