“Никакой расхлябанности”: Путин дал жесткий наказ по борьбе с коронавирусом

18.03.2020, 20:31, Разное

Владимир Путин оценил общую картину, связанную с коронавирусом в стране. Президент сообщил, что Министерство здравоохранения держит под контролем ситуацию в России, пишут РИА Новости. Кроме того, все данные, которые поступают о заболевших, достоверные, ничего от общественности не скрывается.

Однако есть огромная вероятность, что у властей нет полной информации, поскольку жители могут не обращаться в больницу или вовсе не знать о заражении COVID-19. Ведь симптомы могут не проявляться.

Также Путин требует от правительства столицы и регионов подготавливать “мероприятия упреждающего характера”, а также вводить их, если такая необходимость возникнет. Сообщается, что Россия усилит борьбу с пандемией. “Не должно быть никакой расхлябанности”, – отметил лидер страны.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT

По состоянию на 18 марта в России выявили 147 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек из этого списка выздоровели. Отметим, что COVID-19 обнаружили более чем у 200 тысяч жителей планеты. Смертность составляет 4% от общего числа заразившихся.