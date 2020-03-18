 

Число вылечившихся от коронавируса в Италии увеличилось

18.03.2020, 20:30, Новости дня

В Италии за сутки от коронавируса вылечились 1 тыс. 84 человека, число жертв составило 475 и увеличилось до 2 тыс. 978 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«За сегодня выздоровели 1тыс. 84 человека, их число достигло 4тыс. 25», – приводит его слова РИА «Новости».

«Я должен сообщить: что ещё мы зарегистрировали 475 смертельных исходов», – добавил Боррелли. Наибольший прирост летальных исходов зафиксирован в Ломбардии, где скончались 319 человек.

На протяжении трех последних суток рост жертв плавно снижался, накануне число жертв составило 345 человек.

В ВОЗ сообщили, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.



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