Цены на нефть снизились до минимумов с 2002-2003 годов

18.03.2020, 20:30, Новости дня

Мировые цены на нефть снизились в среду на 13-21% до минимумов с 2002-2003 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.36 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 13,4% – до 24,88 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 22,8%, до 21,1 доллара за баррель, информирует РИА «Новости».

Цена на нефть марки Brent снизилась до минимума с 12 мая 2003 года, WTI – до минимума с 1 марта 2002 года.