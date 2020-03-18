Глюкоза в маске станцевала перед поклонниками

18.03.2020, 20:30, Разное

Известная певица Глюкоза опубликовала в соцсетях ролик своего танца. Примечательно, что знаменитость появилась на сцене в защитной маске.

Как известно, из-за продолжающейся пандемии коронавируса многие люди стали использовать различные средства индивидуальной защиты, в том числе, и деятели отечественной эстрады. Например, исполнительница Глюкоза показала в Stories, каким образом она подготавливается к очередному выступлению.

Певица была одета в леггинсы и тонкую кофту, а её наряд дополнила защитная маска, закрывающая большую часть лица. По-видимому, Глюкоза репетировала танец вместе с тренером, так как повторяла движения только после него.