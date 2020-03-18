Трамп: США и Канада закрывают границу для всех необязательных передвижений

18.03.2020, 20:18, Новости дня

Соединенные Штаты и Канада договорились временно закрыть границу для всех необязательных передвижений на фоне борьбы с распространением нового коронавируса, объявил в среду президент Дональд Трамп.

Обе страны стремятся остановить распространение болезни, но при этом хотят сохранить свои важные экономические связи. 75 процентов экспорта Канады приходится на США.

Трамп объявил о решении в «Твиттере», пояснив, что оно не затронет торговлю между странами.

«Мы по взаимному согласию временно закроем нашу северную границу с Канадой для необязательных передвижений», – написал президент.

Как ожидается, будет сделано исключение для водителей грузовых автомобилей и канадцев, которые часть года живут в США. Полное закрытие границы нанесло бы серьезный экономический ущерб обеим странам, поскольку экономики США и Канады тесно интегрированы. Большая часть продовольственных товаров поступает в Канаду из США или через США, а 98 процентов ее нефтяного экспорта направляется в США.

На Канаду приходится около 18 процентов американского экспорта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник объявил, что закроет границу для всех, кто не является гражданами Канады или США и не имеет постоянного вида на жительство, но даже этим категориям лиц придется отправиться в двухнедельную самоизоляцию.

По словам Трюдо, исключение для американцев, несмотря на резкий рост числа случаев заражения в США, решено сделать из-за «высокого уровня интеграции между экономиками двух стран».

Большинство людей переносят новый коронавирус с легкими или умеренными симптомами, такими как повышенная температура и кашель. Однако у некоторых, в особенности у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями, вирус может вызвать более серьезные последствия, в том числе пневмонию. Подавляющее большинство заболевших выздоравливают.

В США зарегистрировано около 6 500 случаев заражения и более 110 смертей, в Канаде – около 600 заболевших и 8 умерших.

Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что граница играет огромную роль в повседневной жизни граждан обеих стран.

«Эту границу каждый день пересекают почти 200 000 человек, и эта граница и трафик, проходящий через нее, буквально являются жизненно важной артерией как для канадцев, так и для американцев по обе стороны границы», – отметила она.

«Мы получаем продовольственные товары благодаря водителям грузовиков, которые курсируют через границу, – продолжила Фриланд. – Через границу перевозят остро необходимые медицинские товары и лекарства. Каждый день через границу ездят туда и обратно сотрудники, без которых нельзя обойтись. Это уникальные отношения для Канады, и для нас важно быть уверенными, что в решении ситуации с границей мы действуем правильно».

Однако многие жители Канады осудили решение сделать исключение для американцев. Так, министр здравоохранения Британской Колумбии Эдриан Дикс заявил, что решительно не согласен с этим решением, учитывая резкий рост числа случаев заболевания в соседнем штате Вашингтон.

Бывший посол США в Канаде Брюс Хейман отмечает, что обе страны признают, как много людей ежедневно пересекают границу.

«Трафик на границе уже замедлился, в соответствии с рекомендациями оставаться дома и избегать необязательных передвижений, – отмечает он. – Новые правила, совместно принятые для нашей общей границы, представляются разумными».

Профессор канадской истории и международных отношений из Университета Торонто Роберт Боусвелл отмечает, что договоренность правительств лишь ратифицирует уже существующую практику.

«Туризм в эпоху коронавируса – логическое противоречие, – говорит он. – Ни один канадец в здравом уме не захочет оказаться с вирусом на американской стороне границы, учитывая хищническую ценовую политику американской системы здравоохранения. На самом деле страховые компании уже решили эту проблему. Многие из нас получили уведомления о том, что страховая не будет оплачивать лечение от вируса».