Помпео обсудил с главой МИД Мексики проблему совместной охраны границы
18.03.2020, 20:18, Новости дня
Госсекретарь Майкл Помпео провел переговоры с министром иностранных дел Мексики Марсело Луисом Эбрардом Касабоном и обсудил проблемы сдерживания и смягчения последствий вспышки COVID-19.
По информации Госдепартамента, Помпео выразил заинтересованность Вашингтона в координации усилий с Мехико в предотвращении дальнейшего распространения опасного инфекционного заболевания.
«Соединенные Штаты продолжают тесно сотрудничать с Мексикой по всему спектру вопросов внешней политики, в том числе по обеспечению безопасности нашей общей границы», – говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента.
Эпидемия коронавируса охватила уже все 50 американских штатов, сообщают СМИ, а количество умерших от болезни превысило 100.
Во вторник вечером Западная Вирджиния стала последним, 50-м штатом, который сообщил о подтвержденном случае инфицирования.
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Русская служба «Голоса Америки»
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