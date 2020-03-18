Помпео обсудил с главой МИД Мексики проблему совместной охраны границы

18.03.2020, 20:18, Новости дня

Госсекретарь Майкл Помпео провел переговоры с министром иностранных дел Мексики Марсело Луисом Эбрардом Касабоном и обсудил проблемы сдерживания и смягчения последствий вспышки COVID-19.

По информации Госдепартамента, Помпео выразил заинтересованность Вашингтона в координации усилий с Мехико в предотвращении дальнейшего распространения опасного инфекционного заболевания.

«Соединенные Штаты продолжают тесно сотрудничать с Мексикой по всему спектру вопросов внешней политики, в том числе по обеспечению безопасности нашей общей границы», – говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента.

Эпидемия коронавируса охватила уже все 50 американских штатов, сообщают СМИ, а количество умерших от болезни превысило 100.

Во вторник вечером Западная Вирджиния стала последним, 50-м штатом, который сообщил о подтвержденном случае инфицирования.