 

Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о полной «трупиков» Италии

18.03.2020, 20:17, Разное

По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, он полностью поддерживает введение карантинных мер со стороны украинских властей. В качестве примера он приводит Италию, где функционирует метро и общественный транспорт: «Да, все работает, только там уже никто не ездит – в стране одни трупики», – подчеркнул политик.
Кроме того, на территории Украины с 18 марта временно остановлен призыв в армию из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В столице – Киеве и вовсе введен режим ЧС. До 3 апреля будет ограничено и передвижение общественного транспорта.

Что касается Италии, то до недавнего времени она была на первой позиции в мире по смертности зараженных коронавирусом – в стране умирал каждый 20-й пациент. Согласно информации экспертов, на сегодняшний день зафиксировано чуть более 200 000 случаев заболевания, 8 тысяч – смертельные.



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