Доллар вырос до 80 рублей, нефть упала ниже $26

18.03.2020, 20:15, Новости дня

Торги на Московской бирже 18 марта закрылись резким падением рубля: курс доллара превысил 80 рублей к 18:09 мск. На открытии торгов он стоил 75 рублей. Курс евро также вырос и достиг 87 рублей за евро, прибавив более 4% за день.

По данным РБК, в обменных пунктах в Москве доллар продают по цене от 83 рублей.

На Лондонской бирже, где торги еще продолжаются, продолжают падать нефтяные котировки. Стоимость фьючерсов на нефть с поставкой в мае опустилась до отметки $25,98 — это самый низкий уровень с 2003 года.

Американские индексы на фоне пандемии коронавируса за последний месяц также обвалились примперно на треть. Dow Jones потерял 33%, S&P 500 – почти 30%, NASDAQ – более 29%.

По оценке ООН, вследствии эпидемии коронавируса работу вероятно потеряют порядка 25 млн. человек, а еще 35 млн. человек ждет значительное падение уровня жизни.