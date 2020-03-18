 

Вера Брежнева находится на карантине из-за коронавируса

18.03.2020, 20:09, Разное

Певица Вера Брежнева продемонстрировала изображение, где находится без косметики и в медицинской маске, признавшись, что сейчас сидит на карантине. Соответственный кадр опубликован на ее странице в социальной странице Instagram.
На фотографии Вера Брежнева показана с распущенными волосами, без макияжа, в костюме look’e, удобном для полетов в самолете и состоящим из футболки, спортивных брюк и худи. Дополнила супруга продюсера Константина Меладзе медицинской маской цвета худи цвета хаки главным модным маст-хэвом нынешнего сезона. Популярная исполнительница отметила, что в настоящее время сидит на карантине. Данный снимок звезды был сделан во время одного из последних перелетов, которых у певицы в первом месяце весны оказалось десять.

Знаменитость поинтересовалась у собственных подписчиков, какие способы они используют для противостояния заболеваниям. Одни фолловеры предложили Вере Брежневой больше употреблять в пищу меда, имбиря и цитрусовых, другие не покидать стены родного дома и соблюдать правила гигиены.

Больше месяца певица провела в гастрольном туре, побывав в городах Северной Америки. Она сумела повидаться с дочерью Софией, которая сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Известная артистка едва находила время на отдых между полетами. Находясь в Чикаго, она прошлась по городу в презентабельном весеннем аутфите. Отыграв концертные шоу в Майами и Нью-Йорке, она возвратилась обратно в Россию. Брежнева успела добраться домой до закрытия рубежей из-за распространения эпидемии. Отметила она, что в конце зимы забрала из Италии дочь Сару. Фанаты попросили кумира беречь себя, обращая внимание на опасную ситуацию с коронавирусом.



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