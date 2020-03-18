Певец Сергей Лазарев поделился в Сети трогательным видео с детьми

18.03.2020, 20:09, Разное

Российский певец Сергей Лазарев воспитывает сына и дочь. Известный артист поделился во Всемирной сети трогательным видео с детьми, в котором он кружит с ними по квартире.

Поп-исполнитель из-за эпидемии коронавируса вынужденно проводит время в своей квартире, так как по всей стране действует ограничение на выступления артистов, музыкальных, песенных и танцевальных коллективов. По данной причине Лазарев отменил концерты и находится у себя дома. В своём Instagram-аккаунте знаменитость показал, как сейчас проходят его будни. В видеосюжете глава семейства кружит по комнате, при этом он держит на руках 5-летнего сына Никиту и годовалую дочь Аню. В посте певец призывает своих многочисленных подписчиков не поддаваться панике, следует лишь переждать карантин.

Популярный артист написал, что временная пауза в его концертном графике является прекрасной возможностью насладиться отдыхом в кругу своей семьи, можно также посмотреть любимые фильмы или почитать книги. Сергей Лазарев считает, что не стоит поддаваться панике, так как возможны психологические последствия в виде депрессии, что отрицательно скажется на общем состоянии здоровья.