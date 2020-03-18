Продажи видеокарт и плат уменьшаются из-за коронавируса

18.03.2020, 20:09, Разное

Продажи системных плат и видеокарт снизились до рекордно низкого уровня. Причиной этому является продвижение коронавируса.

Пандемия коронавируса все сильнее сказывается на мировой экономики. Сначала данный фактор существенно сказался на производстве и нарушил работу поставщиков, а потом негативно сказалось на реализации продукции. Отраслевые информаторы утверждают, на территории Китая в годовом выражении спрос уменьшился на 50% и может не возвратиться к предыдущему уровню до второго летнего месяца. Схожая обстановка в настоящий момент наблюдается и в других государствах.

Рыночные эксперты надеялись на сезонный рост спроса в третьем квартале нынешнего года, но его может и не быть. Такие мировые компании, как NVIDIA, Intel и AMD, как предполагается, не выполнят собственные планы продаж на данный период времени. Сокращение стоимости способно привести к снижению ценника на различные комплектующие, если это продлится дольше, чем надо фирмам, чтобы нарастить поставки.

В частности, в связи с коронавирусом NVIDIA приняла решение временно отложить обнародование анонсов, которые руководители компании запланировали на GTC. При нынешнем незначительном спросе премьеру видеокарт отложили, пока не будет возобновлен спрос.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе (США) на месяц закрыли все казино и рестораны в связи с нашествием пандемии. Данный указ местных властей вступает в силу в полночь 18 марта, все учреждения, которые подпали под него, обязаны на 30 дней прекратить свою работу.