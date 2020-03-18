 

США отказались отменять пошлины на товары для смягчения последствий пандемии

18.03.2020, 20:08, Новости дня

Соединенные Штаты не рассматривают идею отмены пошлин на товары из-за рубежа для смягчения последствий вспышки коронавируса, Китай об этом не просил, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Китай выплачивает нам миллиарды и миллиарды долларов через пошлины. Нет причин делать это (отменять пошлины)», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной отмене пошлин на товары из других стран.

При этом глава вашингтонской администрации добавил, что власти Китая к нему с этим вопросом не обращались. «Они даже не говорили со мной об этом», – отметил американский президент, передает ТАСС.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global заявило, что в 2020 году мировую экономику ждет масштабная рецессия из-за пандемии коронавируса. Кроме того, эксперты предрекли неконтролируемую рецессию в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Ляшко заявил, что готов поселить у себя нескольких эвакуированных из Уханя украинцев

19.02 / Экс-форвард ЦСКА Оланаре продолжит карьеру в китайском клубе “Чанчунь Ятай”

12.02 / Футболист Тарасов ответил на обвинения в расизме

22.02 / “Обман номер семь”. Трамп прокомментировал сообщения о попытках России помочь ему переизбраться

22.02 / Тарасов сломал ногу. Новобранец “Рубина” выбыл на срок контракта

11.03 / Украина входит в мировой кризис более готовой, чем в 2008 году

05.02 / У нас сейчас гораздо больше проблем с гриппом, чем с коронавирусом – иммунолог Лапий

05.02 / Овечкин – первая звезда дня в НХЛ

10.03 / В РФ сертифицировали новый Toyota Highlander

13.02 / Знаменитая гимнастка Лариса Латынина удостоена награды МОК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска