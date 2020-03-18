США отказались отменять пошлины на товары для смягчения последствий пандемии

18.03.2020, 20:08, Новости дня

Соединенные Штаты не рассматривают идею отмены пошлин на товары из-за рубежа для смягчения последствий вспышки коронавируса, Китай об этом не просил, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Китай выплачивает нам миллиарды и миллиарды долларов через пошлины. Нет причин делать это (отменять пошлины)», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной отмене пошлин на товары из других стран.

При этом глава вашингтонской администрации добавил, что власти Китая к нему с этим вопросом не обращались. «Они даже не говорили со мной об этом», – отметил американский президент, передает ТАСС.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global заявило, что в 2020 году мировую экономику ждет масштабная рецессия из-за пандемии коронавируса. Кроме того, эксперты предрекли неконтролируемую рецессию в США.

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