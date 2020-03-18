МИД обвинил Помпео во лжи

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18.03.2020, 20:08, Новости дня

В Москве считают откровенной ложью заявления госсекретаря Майка Помпео о том, что РФ якобы виновна в гибели десятков турецких военных в Сирии, сообщил источник в российском МИД.

«Даже во время глобальной инфекционной эпидемии американские официальные лица продолжают широкомасштабную антироссийскую пропаганду, тиражируя откровенно лживую информацию. Очередным возмутительным заявлением отметился, выступая 17 марта на пресс-брифинге, госсекретарь Майкл Помпео», – передает слова источника ТАСС.

Он добавил, что это делается для того, чтобы вбить клин во взаимодействие РФ и Турции по Сирии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ виновна в «убийстве десятков турецких военных» в Сирии.

Добавим, что по договоренности президентов РФ и Турции 6 марта в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня, позже начал работу совместный координационный центр по взаимодействию РФ и Турции и началось совместное патрулирование военных двух стран на трассе в Идлибе.



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