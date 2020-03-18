Мнение: Кто проиграл в нефтяной войне, кто выиграл и кто виноват

18.03.2020, 19:36, Разное

1. «Нефтяная война», развязанная Саудовской Аравией ещё только началась, но эксперты уже определили, кто в ней проиграл. России в списке неудачников нет, нас устраивает любая цена на нефть, от минус 50 долларов за баррель и до плюс бесконечности:

https://lenta.ru/news/2020/03/13/looser/

США, а также ряд стран Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) названы главными неудачниками развернувшейся на мировом рынке нефти ценовой войны. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков.

Резкое снижение цен на сырье стало ударом для американской отрасли сланцевой нефти. Как ранее поясняла норвежская консалтинговая компания Rystad Energy, в условиях цен на Brent на уровне 30 долларов за баррель почти вся добыча «сланца» в США оказывается нерентабельной.

Саудовской Аравии дорого обойдутся обещания по резкому наращиванию добычи. Они не только способствовали падению цен собственно на нефть, но и взвинтили в 7 раз стоимость её танкерной перевозки, ибо транспортных мощностей попросту не хватает, возник жёсткий дефицит судов:

https://www.rbc.ru/business/17/03/2020/5e70557c9a7947dc8ba90ca4

2. Кто же выиграл в ситуации обвала цен на «чёрное золото»? По словам американских экспертов, это Индия, которая импортирует 80% необходимых ей энергоресурсов и очень много нефти:

https://lenta.ru/news/2020/03/13/india/

Расстояние от Персидского залива до Индии не так уж велико, так что рост стоимости перевозок вряд ли сильно повлияет на цены.

Кроме того, в Индии тепло, коронавирус распространяется там плохо. Несмотря на соседство с Китаем и сильно поражённым эпидемией Ираном, индийские медики вычислили пока что только 126 инфицированных:

https://ria.ru/20200317/1568714873.html

Если кризис затянется, – и нефтяной, и коронавирусный, – это может привести к существенному укреплению индийской экономики по сравнению с другими крупными странами.

3. В США собираются провести расследование, чтобы найти виновного в обвале цен на нефть. Россия в числе главных подозреваемых:

https://www.rbc.ru/politics/12/03/2020/5e69d5259a79476be7f942f2

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям. Об этом заявил член исполнительного совета альянса и экс-советник президента США по энергетике Гарольд Хамм, передает Fox Business.

По его мнению, Саудовская Аравия и Россия, наводняя рынок нефтью, ведут «направленную атаку» на американских производителей.

«Они используют в своих интересах пандемию коронавируса, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее», — заявил Хамм. Он отметил, что альянс не допустит этого и займется расследованием ситуации на рынке.

Если это выльется в какие-то политические меры и приведёт к новым антироссийским санкциям, будет довольно смешно. Санкции против «страны-бензоколонки» России… за то, что она обвалила цену на свой главный и единственный, по мнению американцев, товар.