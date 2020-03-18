Мнение: Путин банально лжет про средний класс

18.03.2020, 20:05, Разное

Путин сообщил, что в России более 70 процентов населения можно отнести к среднему классу. Это, конечно, наглая и совершенно беспардонная ложь. Хотя случаи, когда президент вообще говорит правду, припомнить довольно сложно.

В стране порядка 15 процентов населения даже по всем причесанным сводкам Росстата относятся к категории нищих – то есть, живущих ниже черты бедности. У нас их называют бедными или еще более нейтрально – малоимущими. Это вполне привычный волапюк, когда взрыв называют хлопком, пожар – возгоранием, наводнение – подтоплением. Нищие в таких определениях становятся "малоимущими". Но жизнь на доходы, которые ниже официально установленной черты бедности – это нищета. И никак иначе. Еще 35-40% населения плюс-минус каждый год – это именно бедные, то есть те, чей доход позволяет оплачивать все жизненно необходимые товары и услуги, но не позволяет делать хоть какие-то накопления. Это жизнь от зарплаты до зарплаты. Любой непредвиденный расход автоматически сбрасывает таких людей в категорию нищих, откуда возврата нет.

Проблема нищих людей в том, что попав в эту категорию, выбраться из нее самостоятельно невозможно. Не только у нас в стране, это везде так. Поэтому борьба с нищетой может вестись только с помощью внешнего ресурса – в первую очередь государственных программ. Причем не программ помощи – она проедается, а программ, которые вытаскивают людей из этого состояния. В России борьба с бедностью ведется исключительно с помощью статистических манипуляций, а по разным косвенным признакам к числу нищих, бедных и малообеспеченных можно отнести до 60 процентов населения.

В этом смысле Путин банально лжет про средний класс, причем даже не особо скрывает это. Зачем лгать – ответ очевиден. 20 лет пребывания у власти уже не дают возможности бесконечно ссылаться на тяжелое советское наследие или проклятые девяностые. Мало того – именно на его период правления пришлись невероятные цены на нефть, которые принесли в страну от 4 до 5 триллионов незапланированных долларов. Однако мы прекрасно понимаем, что эти деньги были либо разворованы (причем приближенными самого Путина), либо бездарно спущены в никуда – в разнообразные увеселительные мероприятия типа олимпиад, войны, гигантские бессмысленные проекты. Логично, что на борьбу с бедностью в стране просто нет ресурсов – откуда им взяться при таком хозяйствовании. Поэтому остается врать, врать нагло и цинично.

При этом сам Путин понимает, что такую ложь проглотить невозможно, а потому пускается в пространные объяснения, что средний класс – это понятие весьма индивидуальное. Не нужно ориентироваться на всякие там Франции и Германии – нам они не указ. Наверное, да. Что нам Германия. Но тогда нужно понять, от чего Путин вообще считает средний класс – от какой суммы дохода, что в нее входит, и какова вообще методика имущественной стратификации в России. Это один из важнейших вопросов, где четкость определений и формулировок принципиальна.

Понятно, что оценка Путина не содержит никаких намеков на формальные показатели. Просто потому, что любая озвученная им цифра сразу поставит под сомнение радужность оценки. А если учесть, что прямо сейчас в стране бушует тяжелейший экономический кризис, прямо сейчас сгорают последние сбережения людей – то лучше бы Путин вообще помалкивал про свои грандиозные достижения в социальной политике. Да и не только в социальной, скажем откровенно. Было бы не так глупо. Лучше что-нибудь про ракеты, врагов и можем повторить. Вот это точно его.